Обнинск, Калужская область, , 13:46 — REGNUM Триединство «Культура — Традиции — Наследие» станет главной темой XVII международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча», который 16 сентября торжественно откроется в Обнинске Калужской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление культуры и молодежной политики администрации Обнинска.

Триединство «Культура — Традиции — Наследие» станет главной темой XVII международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча» 2022. vstrecha-obninsk.ru

XVII кинофестиваль «Встреча» будет проходить одновременно в 10 городах и районных центрах Калужской области. Лучшие фильмы духовно-нравственной направленности увидят более 11 тыс. человек. В конкурсной программе представлено 57 работ. Это анимация, документальное, игровое короткометражное и полнометражное кино. В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы лучших российских специалистов в области кино для участников фестиваля, конференция, круглый стол. На фестивале состоятся кинопоказы детского и семейного кино, творческие встречи педагогов, родителей, детей и молодёжи с кинодеятелями. Впервые будет представлен видеокурс «Доброе кино» для киновожатых и их наставников. Курс рассчитан на 10 занятий по кинопедагогике для старшеклассников и педагогов. Фестиваль «Встреча» в 2022 году пройдёт в смешанном формате: онлайн-показы будут доступны на сайте фестиваля. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча» организован в 2006 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента и при поддержке министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, администрации Калужской области и города Обнинска. Целью кинофестиваля является представление православного образа жизни средствами киноискусства, как в России, так и в странах, где православие является неотъемлемой частью культуры.

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