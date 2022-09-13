Москва, , 13:33 — REGNUM В вопросе о проведении специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации на территории б. УССР жители РФ поддерживают российского президента Владимира Путина, о чём свидетельствуют их настроения и действия, а также их выбор в ходе голосования. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства», — сказал представитель Кремля.

При этом он указал, что критически настроенные точки зрения в данном вопросе считаются плюрализмом до того момента, пока они находятся в рамках действующего в нашей стране законодательства, однако эта «грань весьма тонкая».

«Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основы однополярной системы мира серьёзно «зашатались» и потому её дальнейшее существование невозможно.