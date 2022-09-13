Сеул, 13 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Сумма пособий по безработице, выплаченная гражданам Южной Кореи в августе 2022 года, составила 986 млрд вон (~$717,6 млн), что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства труда.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Пособие по безработице в стране получили 603 тыс. человек, что на 6,7% или 44 тыс. человек меньше, чем в августе 2021 года.

В министерстве отметили, что сумма пособий и число получателей пособий сокращается на фоне восстановления рынка труда.

По состоянию на конец августа в стране насчитывалось 14,86 млн подписчиков страхования занятости, что на 426 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что темпы роста показателя превышают 400 тыс. человек третий месяц подряд.