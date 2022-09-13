Махачкала, 13 сентября 2022, 13:32 — REGNUM В Дагестане пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской. В её организации подозреваются двое жителей Кизляра. Их задержали и возбудили уголовное дело о незаконных изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия, пишет «АиФ Дагестан» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
По данным силовиков, при обысках в подпольном цехе было изъято восемь единиц огнестрельного оружия и патроны к ним. Задержанных поместили под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.