Махачкала, , 13:32 — REGNUM В Дагестане пресечена деятельность подпольной оружейной мастерской. В её организации подозреваются двое жителей Кизляра. Их задержали и возбудили уголовное дело о незаконных изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия, пишет «АиФ Дагестан» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

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«Сотрудники УФСБ по Дагестану задержали жителей Кизляра Асрудинова А. Р. и Магомедова Г. А. , которые занимались незаконной переделкой оружия. <…> В доме Асрудинова силовики обнаружили мастерскую, в которой он вместе с Магомедовым занимался модернизацией гражданского оружия для стрельбы боевыми патронами», — говорится в публикации.

По данным силовиков, при обысках в подпольном цехе было изъято восемь единиц огнестрельного оружия и патроны к ним. Задержанных поместили под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы.