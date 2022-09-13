Лондон, , 13:32 — REGNUM Никита Третьяков в почти антропологическом стиле разбирает мифы, связанные с недавно почившей королевой Елизаветой II. Ровно70 лет она правила страной и имела уникальную возможность проводить свою политику. Не стоит думать, что власть королевы была чисто выставочной. Так что это за политика? Никита Третьяков отвечает в статье «На смерть королевы. Два мифа Британской монархии».

Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Елизавета II пришла на трон в 1952, когда Британия окончательно передала мировое первенство США. Королева посвятила своё правление сохранению и сбережению. И держалась она на фундаментальных мифах.

Миф 1: то, что Британия — конституционная монархия, где королеве или королю отводится церемониальная роль. По правде, это не так.

Миф 2: то, что «Содружество Наций (ранее называвшееся Британским содружеством), куда входит Британия и львиная доля ее бывших колоний, — это просто такое неформальное образование, без всякой политической воли или влияния, а также не имеющее отношения к колониализму или геополитическим амбициям».

Кто знает, может, политика нового монарха будет несколько другой.