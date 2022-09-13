Ереван, , 13:54 — REGNUM Ситуация, сложившаяся вокруг Армении, ставит Россию в весьма сложное положение, заявила 13 сентября политолог Вероника Крашенинникова в своём телеграм-канале.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Армения — это новый цугцванг для России в продолжение [бывш. УССР]: не помочь плохо, а помочь ещё хуже. Ереван обратился за помощью к России и ОДКБ — логичное действие. Но это не будет «как в Казахстане», с тех пор наступила другая эпоха», — считает Крашенинникова.

Политолог напомнила, что назначение в июне новым послом США в Армении Алана Перселла было отнюдь не случайным. Перселл до того работал заместителем посла США в Киеве, а в 2006—2008 годах в занимал аналогичную должность в Тбилиси. И приезд такого американского дипломата, являющегося специалистом по региональным конфликтам, по мнению политолога, свидетельствовал о будущем неминуемом обострении обстановки вокруг Армении.

Напомним, что 13 сентября правительство Армении в связи «с агрессией Азербайджана против суверенной территории республики» приняло решение обратиться к России в целях «реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Ереван также обратился в ОДКБ и Совет безопасности ООН.