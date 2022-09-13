Ленинский район, Крым, 13 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Более 30 домов подтоплено в селе Марфовка Ленинского района Республики Крым по данным на 13 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село «Доброе» Симферопольский район

Причиной подтоплений стали сильные дожди и выход из берегов рек. На месте происшествия работают оперативные службы, проводится подомовой обход, сообщил «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Крыму действует штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми ливнями и ветром.