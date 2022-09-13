Чита, , 13:29 — REGNUM На 23 октября 2022 года в Забайкальском крае назначены выборы органов местного самоуправления во вновь созданных муниципальных округах, — сообщает 13 сентября избирком региона. Известно, что в Акшинском округе на мандат главы выдвинуто три кандидата от политических партий «Справедливая Россия — Патриоты-За правду», «Единая Россия» и «Партия Дела».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 14 мандатов депутатов Совета округа первого созыва (7 двухмандатных округов) выдвинуто 43 кандидата:

от партии «Справедливая Россия — Патриоты-За правду» — 13, от партии «Единая Россия» — 12, от «Партия Дела» — 11, от ЛДПР- 1, от КПРФ — 5 и один кандидат заявил о самовыдвижении.

В Александрово-Заводском округе избирают только депутатов Совета округа первого созыва.

На 14 мандатов (7 двухмандатных округов) выдвинуто 27 кандидатов:

от партии «Справедливая Россия — Патриоты-За правду» — 8, от партии «Единая Россия» — 14, от ЛДПР- 4, от КПРФ — 1.

В Нечинско-Заводском округе на должность главы 4 кандидата — по одному от партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты-За правду» и 2 самовыдвиженца.

На 14 мандатов депутатов Совета округа первого созыва (14 одномандатных округов) выдвинуто 37 кандидатов:

от партии «Справедливая Россия — Патриоты-За правду» — 14, от партии «Единая Россия» — 14, от ЛДПР- 8 и один кандидат заявил о самовыдвижении.

Регистрация кандидатов должна завершиться не позже 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 11 сентября 2022 года в Российской Федерации состоялись избирательные кампании различного уровня. В ходе голосования избраны главы 14 регионов, новые депутаты законодательных собраний в шести регионах, депутаты городских дум в 12 субъектах.

Читайте также: Единый день голосования 11 сентября 2022 г — все новости