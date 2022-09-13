Тбилиси, 13 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Запад активизировал шантаж против основателя «Грузинской мечты», экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили. Председатель партии Ираклий Кобахидзе считает, что от Тбилиси «требуют открыть второй фронт против России». Так можно конкретизировать материал Станислава Тарасова о большой игре в Закавказье.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Национальное агентство б. УССР по вопросам предотвращения коррупции включило основателя «Грузинской мечты», экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили и его ближайшее окружение в санкционный список». Того же Киев требует и от Запада. Тот уже прессует Иванишвили. Против неё введены индивидуальные санкции. Проходят многомиллионные судебные разбирательства Иванишвили с подразделениями швейцарского банка Credit Suisse, который стал ограничивать его доступ к своим банковским ресурса.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что «происходит шантаж со стороны представителей киевского режима, которые требуют включить страну в войну». Однако Киеву это не удастся.

Тут всё просто. США потратили на Грузию шесть миллиардов долларов. И теперь дядя Сэм требует возврата долга. Чтобы Грузия выступила против России. Уже активизировалась и грузинская оппозиция. Депутат от «Единого национального движения» (ЕНД) Леван Бежашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» утратила легитимность, поскольку ведет «антизападный курс». Также он назвал правящую партию «русской мечтой», которая «тянет Грузию обратно в имперское лоно».

Пока что политический климат не располагает к майданам, но вот локальных волнений ожидать можно. А Запад будет продолжать затягивать Тбилиси в войну.