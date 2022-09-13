Москва, 13 сентября 2022, 13:28 — REGNUM Херсон не вернется под оккупацию Киева. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Более того, политик заявил, что в обозримом будущем и Николаев и Одесса будут освобождены от киевской оккупации.
«Поэтому говорить, что Херсон будет сдан — это фейк. Более того, я убежден, что мы вместе будем ходить по Николаеву и Одессе, выйдя к Приднестровью, и объединив наши славянские народы», — сказал Стремоусов.
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