Москва, 13 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Херсон не вернется под оккупацию Киева. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Фото из телеграм-канала Михаила Развозжаева Севастопольцы подняли Знамя Победы в Херсоне

Более того, политик заявил, что в обозримом будущем и Николаев и Одесса будут освобождены от киевской оккупации.

«Поэтому говорить, что Херсон будет сдан — это фейк. Более того, я убежден, что мы вместе будем ходить по Николаеву и Одессе, выйдя к Приднестровью, и объединив наши славянские народы», — сказал Стремоусов.