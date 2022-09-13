Москва, , 13:28 — REGNUM Запад своими действиями относительно визового режима с Россией создаёт условия для «утечки мозгов» из страны. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она обратила внимание на то, что в официальном документе ЕС содержится открытое деление граждан России по категориям для применения визовых послаблений.

По её словам, такой шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России.

«За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для «утечки мозгов», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном МИД РФ.

По её мнению, политизация Евросоюзом вопросов передвижения людей в конечном итоге навредит самому ЕС.

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