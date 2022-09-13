Москва, 13 сентября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Запад своими действиями относительно визового режима с Россией создаёт условия для «утечки мозгов» из страны. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она обратила внимание на то, что в официальном документе ЕС содержится открытое деление граждан России по категориям для применения визовых послаблений.

По её словам, такой шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России.

«За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для «утечки мозгов», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном МИД РФ.

По её мнению, политизация Евросоюзом вопросов передвижения людей в конечном итоге навредит самому ЕС.