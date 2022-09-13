Дамаск, 13 сентября 2022, 13:34 — REGNUM Власти Сирии сообщили о вспышке заболеваемости холерой в нескольких районах страны. Об этом 13 сентября сообщает SANA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Сирии.

Больной холерой
Больной холерой
Department of Foreign Affairs and Trade of Australia

По последним данным, в провинции Алеппо зарегистрировано 20 случаев заболевания, четыре случая зафиксированы в провинции Латакия и два случая — в Дамаске. По данным ведомства, двое заболевших скончались из-за «несвоевременного обращения за медицинской помощью».

В министерстве отметили, что власти «осуществляют круглосуточный эпидемиологический надзор за заболеванием и принимают соответствующие меры».

Больницы и медицинские центры в ряде регионов страны получили соответствующие медикаменты, врачи проводят тестирование подозрительных пациентов и выявление распространителей инфекции.

Ранее местные власти сообщали о случаях заболевания в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.