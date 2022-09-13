Дамаск, 13 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Власти Сирии сообщили о вспышке заболеваемости холерой в нескольких районах страны. Об этом 13 сентября сообщает SANA со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Сирии.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

По последним данным, в провинции Алеппо зарегистрировано 20 случаев заболевания, четыре случая зафиксированы в провинции Латакия и два случая — в Дамаске. По данным ведомства, двое заболевших скончались из-за «несвоевременного обращения за медицинской помощью».

В министерстве отметили, что власти «осуществляют круглосуточный эпидемиологический надзор за заболеванием и принимают соответствующие меры».

Больницы и медицинские центры в ряде регионов страны получили соответствующие медикаменты, врачи проводят тестирование подозрительных пациентов и выявление распространителей инфекции.

Ранее местные власти сообщали о случаях заболевания в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор.