Москва, 13 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Существование однополярного мира больше невозможно, такое мнение разделяют как Россия, так и Китай, заявил 13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый золотой миллиард претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам», — сказал Песков.

Он добавил, что такая ситуация больше невозможна. Основы такой системы «серьезно заскрипели, зашатались, возникает новая реальность», заключил Песков.