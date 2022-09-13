Москва, , 13:33 — REGNUM Дипломат Игорь Моргулов, занимавший пост заместителя министра иностранных дел России, назначен послом в Китае. Соответствующие документы опубликованы 13 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Игорь Моргулов Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент РФ Владимир Путин одним указом освободил Моргулова от должности «в связи с переходом на другую работу», а другим — назначил его «чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Китайской Народной Республике».

Андрей Денисов освобождён от обязанностей российского посла в КНР.

Игорь Моргулов работает в системе российского МИД с 1991 года. В 2006–2009 годах он был советником-посланником посольства России в КНР. Затем Моргулов был директором первого департамента Азии МИД РФ, а с 2011 года — заместителем министра иностранных дел России.

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