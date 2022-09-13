Москва, 13 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Госдума в осеннюю сессию проведет большие парламентские слушания о развитии общественного электротранспорта в городах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая осеннюю сессию.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«В осеннюю сессию планируем провести большие парламентские слушания о развитии общественного электротранспорта в городах. Речь идёт о восстановлении удобных маршрутов, обновлении подвижного состава, функционировании электротранспорта», — сообщил Володин.

Без этого невозможно повышение качества жизни людей, подчеркнул он.

«Проблема особенно актуальна для субъектовых центров. В ряде из них закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты. Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут», — констатировал Володин.