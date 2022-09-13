Тбилиси, , 13:25 — REGNUM В Грузии в предстоящем учебном году, который начинается 15 сентября, будет запущен пилотный проект по внедрению дисциплины — «военное дело». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Грузинские солдаты НАТО mod.gov.ge

Отмечается, что предмет начнут преподавать пока в 18 горных школах для учеников с седьмого по девятый класс. Проект охватит около 300 школьников. Занятия будут проводить 12 уволенных в запас военнослужащих и шесть инструкторов из военного училища.

«Школьники повысят свои знания по таким важным вопросам, как: гражданская безопасность, источники возможных угроз, правовая база, связанная с безопасностью, методы оказания первой помощи, система обороны Грузии и деятельность сил обороны», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что инициатором введения этого предмета стал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Читайте ранее в этом сюжете: В грузинских школах усилят обучение IT-технологиям