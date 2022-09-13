Пономарёвский район, Оренбургская область, , 13:25 — REGNUM В Пономарёвском районе Оренбургской области компанию заподозрили в налоговом преступлении. Возбужден уголовное дело, сообщили 13 сентября в СУ СКР по региону.

Уголовное дело ru.torange.biz

По версии следствия, индивидуальный предприниматель из посёлка Дёма организовала заключение фиктивных договоров с частными компаниями коммерческими организациями по поставке дизельного топлива и запасных частей. В налоговую службу были поданы ложные декларации. В результате бизнеследи уклонилась от уплаты налогов, сборов, страховых взносов на общую сумму свыше 4,3 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в крупном размере»). Идет сбор доказательной базы.

Напомним, ранее в Орске директора частной фирмы обвинили в фиктивном документообороте с контрагентами. Компания избежала уплаты налога на добавленную стоимость на 22,7 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье расследовали дело о налоговом преступлении на 22,7 млн рублей