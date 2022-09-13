Бишкек, , 13:25 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2022 года уровень инфляции в Киргизии достиг 10,4%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Алкоголь Alex Brown

При этом цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 16,3%, на пищевые продукты и безалкогольные напитки — на 12,9%, на непродовольственные товары — на 6,5%, а тарифы на услуги — выросли на 6,1%.

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В статистическом ведомстве отмечают, что повышение потребительских цен и тарифов наблюдалось во всех регионах страны.

Максимальный прирост цен зафиксирован в Нарынской области — на 16,8%, что обусловлено наибольшим, в сравнении с другими регионами, повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия — на 47,9%, а также на непродовольственные товары — на 8,6%.

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