Москва, , 18:11 — REGNUM Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала заводские испытания газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа. Он станет первых российским агрегатом морского применения, который может заместить зарубежное оборудование в сегменте рынка добычи углеводородов на морском шельфе. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба корпорации Ростех.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

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ГТА-8 — газотурбинный агрегат, обладающий мощностью 8 МВт, который создан для газотурбинной энергетической установки ГТЭС-32 ледостойкой плавучей платформы компании «Газпром», расположенной на месторождении «Каменномысское-море». Электростанция нацелена на полное обеспечение объекта добычи газа электричеством и тепловой энергией.

«В последние годы в проектах по освоению шельфов применялись только импортные энергетические агрегаты. Начало испытаний ГТА-8 — важный шаг в продвижении отечественного оборудования на рынке энергетики. Ростех обладает всеми научными и производственными возможностями, которые позволяют провести импортозамещение в данном сегменте», — отметил Владимир Артяков, первый заместитель генерального директора госкорпорации Ростех.

Газотурбинные агрегаты ГТА-8 приспособлен к работе в составе ледостойкой нефтегазовой платформы и проходит процедуру технического наблюдения на подтверждение соответствия требованиям Российского морского регистра судоходства. Агрегаты укомплектованы двухтопливными газотурбинными двигателями ГТД-8РМ, которые позволят электростанции работать на жидком и газообразном видах топлива. Также агрегаты должны пройти контрольные заводские испытания на всех режимах работы, в том числе при возникновении нештатных ситуаций.

«Стратегией развития ОДК предусмотрено создание современных и высокоэффективных энергоустановок на базе морских газотурбинных двигателей мощностью 8 и 16 МВт. Они способны удовлетворить потребность заказчиков в энергетическом оборудовании для крупнотоннажного судостроения, в проектах по освоению морских шельфовых месторождений и в проектах энергообеспечения объектов прибрежной инфраструктуры», — рассказал Андрей Воробьев, генеральный директор ООО «ОДК Инжиниринг».

В ГТЭС-32 войдут четыре агрегата ГТА-8. Ожидается, что первый будет поставлен в этом году, а остальные передадут в следующем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по соглашению с «Росатомом» на Чукотке поэтапно появятся еще 4 модернизированных плавучих атомных энергоблока с установленной мощностью по 106 МВт каждый. Эти мощности обеспечат электроэнергией месторождение «Песчанка». Энергоблоки разместят вблизи мыса Наглейнын в городском округе Певек, который с 2027 года превратится в мировую столицу «плавучего атома».

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