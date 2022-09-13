Москва, , 13:22 — REGNUM Евросоюз и США пытались заблокировать Россию, но вместо этого заблокировали сами себя, изолировав себя, будущее — за новыми международным союзами и объединениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Будущее — за новыми международными объединениями и союзами: БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС. Ключевое преимущество этих организаций, что они основаны на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств», — отметил Володин.

«США и Евросоюз пытались заблокировать нашу страну. Но вместо этого заблокировали сами себя, изолировав себя», — констатировал он.

Последние голосования в ООН показали: большая часть населения мира не разделяет их позицию, санкции против России не поддержало более 80% жителей планеты, кроме того, с каждым днем всё отчётливее становится понятна реальная сущность Вашингтона и Брюсселя, сказал Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание на одно из последних заявлений США и ЕС — беднейшим странам грозит голод, если Россия не разрешит вывезти для них зерно из Украины.

«Наша страна сделала всё, чтобы продовольствие было отправлено. Но что мы видим? Только 3% этого зерна направлено по назначению. А большая его часть — в государства Евросоюза, которые не испытывают проблем, с которыми сталкиваются беднейшие страны планеты. Это что справедливо?! Нет. Думают только о себе. И так — во всём», — привел новые аргументы Володин.

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