Володин видит будущее в БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ
Москва, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Евросоюз и США пытались заблокировать Россию, но вместо этого заблокировали сами себя, изолировав себя, будущее — за новыми международным союзами и объединениями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе открытия осенней сессии.
Последние голосования в ООН показали: большая часть населения мира не разделяет их позицию, санкции против России не поддержало более 80% жителей планеты, кроме того, с каждым днем всё отчётливее становится понятна реальная сущность Вашингтона и Брюсселя, сказал Володин.
Спикер Госдумы также обратил внимание на одно из последних заявлений США и ЕС — беднейшим странам грозит голод, если Россия не разрешит вывезти для них зерно с территории бывш. УССР.
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