Астраханцев предупредили о ливнях и шквалистом ветре
Астрахань, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Сильные ливни прогнозируются на территории Астраханской области 14 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ИА REGNUM
Ливень
По данным Астраханского ЦГМС, утром и днем 14 сентября на территории региона местами ожидается комплекс метеорологических явлений — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20 м/с.
Спасатели призывают граждан соблюдать меры личной безопасности и предупреждают автолюбителей об осложнении обстановки.