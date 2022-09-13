Астрахань, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Сильные ливни прогнозируются на территории Астраханской области 14 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Ливень

По данным Астраханского ЦГМС, утром и днем 14 сентября на территории региона местами ожидается комплекс метеорологических явлений — сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

Спасатели призывают граждан соблюдать меры личной безопасности и предупреждают автолюбителей об осложнении обстановки.