Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Рэп-исполнительница Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) отдала дань уважения покойному рэперу PnB Rock. Об этом 13сентября пишет Billboard.

Цитата из видеоклипа Super Freaky Girl Nicki Minaj

«Работать с PnB Rock было очень приятно. Соболезную его маме и семье. Его смерть заставляет меня чувствовать себя так плохо», — поделилась певица. Как отмечает издание, Nicki Minaj также призвала общество и власти США провести работу над ужесточением законов о хранении огнестрельного оружия: «Если это спасёт одного молодого рэпера, хотя бы одного, тогда мы не зря сделали свою работу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рэпера PnB Rock (Раким Аллен) застрелили в ресторане Roscoe’s Chicken and Waffles в Лос-Анджелесе (США). По данным сотрудников полиции, напавший на музыканта мужчина «размахивал пистолетом» внутри заведения и угрожал жертве — его целью были ювелирные украшения артиста.