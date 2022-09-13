Рига, 13 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В августе нынешнего года темп инфляции в Латвии оставался высоким, достигнув показателя в 21,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления страны (ЦСУ).

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Наибольшее влияние на изменение потребительских цен в августе 2022 года по сравнению с августом годовой давности оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем. Сказалось также повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, транспортные товары и услуги, услуги ресторанов и гостиниц, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, здравоохранением.

Также в группе потребления, связанной с жильем, подорожали тепловая энергия, твердое топливо, материалы для содержания и ремонта дома.

По сравнению с июлем 2022 года в августе жизнь в стране стала несколько дороже — средний уровень потребительских цен вырос на 0,4%. В июле инфляция составляла 21,1% в годовом исчислении.

Отмечается, что традиционно в августе по сравнению с предыдущим месяцем уровень цен снижается и в месячном выражении наблюдается дефляция, чему способствует падение цен на фрукты и овощи, а также сезонные скидки. Однако в 2022 году многолетняя традиция оказалась нарушена.