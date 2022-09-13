Москва, , 13:21 — REGNUM Основы однополярной системы мира серьёзно «зашатались» и потому её дальнейшее существование невозможно. Об этом 13 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы считаем в унисон с китайскими товарищами в плане невозможности существования дальше однополярного мира и невозможности ситуации, когда так называемый «золотой миллиард» претендует на то, чтобы быть законодателем правил в экономике, в политике и законодателем в том, чтобы навязывать свою волю другим государствам», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил что продолжение сохранения такой ситуации уже невозможно.

«Основы такой системы серьезно заскрипели, зашатались. Возникает новая реальность», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевские боевики, согласно поступающей информации, проводят карательные действия в отношении мирных жителей Харьковской области, что является возмутительным.