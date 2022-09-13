Пенза, 13 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Для подготовки жителей Пензенской области к выполнению нормативов ГТО обустроено 20 спортивных площадок. До конца сентября 2022 года такие же объекты появятся в пяти районах, сообщил 13 сентября глава региона Олег Мельниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ГТО

Спортплощадки для сдачи норм ГТО установили в Пензе, Заречном, Кузнецке, на территории Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Мокшанского, Пензенского, Вадинского, Иссинского, Шемышейского, Земетчинского, Кузнецкого, Лунинского, Нижнеломовского, Пачелмского и Сердобского районов. До конца сентября объекты появятся в Спасском, Неверкинском, Наровчатском, Белинском и Бессоновском районах.

Установка площадок ГТО запланирована также в 2023 году в Бековском, Малосердобинском, Лопатинском, Камешкирском, Тамалинском и Сосновоборском районах Пензенской области.

Помимо этого, в Пензе в рамках нацпроекта «Демография» в намечено строительство дворца игровых видов спорта в районе ГПЗ, завершается разработка необходимой проектно-сметной документации. Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс возведут в микрорайоне Шуист в 2024 году.

«Планы по развитию спорта в области огромные. И мы постепенно будем их выполнять, чтобы как можно больше пензенцев вели здоровый образ жизни», — сказал Мельниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по итогам 2021 года физической культурой занимались 604 248 жителей, или 51,8% населения региона. Годом ранее этот показатель составлял 48,9%.

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