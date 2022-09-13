Кисловодск, Ставропольский край, , 13:20 — REGNUM В Ставропольском крае дан старт строительству многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске. В нем будут размещены библиотека, кинотеатр, зал хореографии, конференц-зал, выставочный комплекс.

Кисловодск Константин Кудинов

Строительные работы обойдутся в 4 млрд рублей. Денежные средства выделены из федерального бюджета по программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Завершить стройку планируют к 2025 году. Культурный центр расположится на площади 31,9 тыс. квадратных метров на проспекте Победы. Перед началом строительных работ будут снесены находящиеся здесь старые постройки, сообщили в управлении по информационной политике краевого правительства.

«Сегодня на участке под строительство имеются старые здания и сооружения, подлежащие демонтажу до конца текущего года. После начнётся возведение нового здания», — отметил и. о. министра строительства края Валерий Савченко .

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