Кисловодск, Ставропольский край, 13 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае дан старт строительству многофункционального культурного центра в городе-курорте Кисловодске. В нем будут размещены библиотека, кинотеатр, зал хореографии, конференц-зал, выставочный комплекс.

Константин Кудинов Кисловодск

Строительные работы обойдутся в 4 млрд рублей. Денежные средства выделены из федерального бюджета по программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Завершить стройку планируют к 2025 году. Культурный центр расположится на площади 31,9 тыс. квадратных метров на проспекте Победы. Перед началом строительных работ будут снесены находящиеся здесь старые постройки, сообщили в управлении по информационной политике краевого правительства.