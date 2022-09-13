Путин проведёт несколько телефонных разговоров — Песков
Москва, 13 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Несколько телефонных разговоров может провести президент России Владимир Путин во второй половине дня 13 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров», — сказал Песков.
Также он сообщил, что у Путина запланированы непубличные встречи и доклады.
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