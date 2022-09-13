Екатеринбург, 13 сентября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой памяти художественного руководителя и главного дирижёра оркестра «Баянисты Екатеринбурга» Леонида Болковского. Об этом 13 сентября журналистам сообщили в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Памятная доска появилась на фасаде Дворца молодёжи. Её выполнили из бронзы. В торжественном открытии приняли участие министр культуры региона Светлана Учайкина, первый замминистра образования Нина Журавлёва и начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.

Отметим, Леонид Болковский являлся заслуженным работником культуры России. Он работал во Дворце молодёжи с 1974 по 2017 год.