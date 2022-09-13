Москва, , 13:19 — REGNUM Киевский режим не считается с потерями в личном составе своих формирований, которые участвуют в нападении на освобожденную Россией территорию Херсонской области. Об этом 13 сентября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Окоп Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

По его словам, только на херсонском участке фронта с момента начала атаки 29 августа киевские вооруженные формирования потеряли порядка 3,5 тыс. человек только убитыми.

«Мне военнопленные из Львова говорили, что их под угрозой ареста загнали в окопы. Сколько можно идти, теряя тысячи человек убитыми. Херсон — это не Харьковская область, это не горы, это сплошная степь. Их разбивают как пушечное мясо», — сказал Стремоусов.

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