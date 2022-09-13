Тегеран, 13 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вашингтон и конкретно Демпария хорошо так вложились в ядерную сделку с Ираном. Однако Евросоюз не поддержал такие ходы США. К чему это уже привело и к чему привести может — сообщает Станислав Тарасов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Напомним, что МАГАТЭ провело расследование о происхождении следов урана, обнаруженных на нескольких объектах, которые официально не декларировались Тегераном в качестве ядерных. МАГАТЭ заявляет, что продолжит расследование. Тегеран считает, что в Европе хотят сорвать ядерную сделку.

Раньше ей занимались Иран и США. Теперь в атаку пошли Британия, Германия и Франция. А меж тем Вашингтон поставил на кон немало. Провал сделки означает дать серьёзный козырь республиканцам. Вероятно, как утверждает Bloomberg, «сторонам придется смириться с очередными отсрочками и затягиванием переговорного процесса».

Иран и США хотят завершить сделку. Тройка ЕС критикует её. Израиль благодарит Берлин, Париж, Лондон за это. Конфигурация на Ближнем Востоке будет ясна позже, но очевидно, что движется она не в сторону укрепления безопасности.