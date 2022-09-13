Москва, 13 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Сбер зафиксировал тренд на ускоренную дедолларизацию крупного бизнеса в России. За январь–июль 2022 года объем средств в валюте на счетах крупнейших клиентов Сбера из числа юридических лиц снизился на 94%, или в 17 раз. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на на зампреда правления банка Анатолия Попова.

Сбербанк

В настоящее время доля средств в валюте в структуре депозитов крупнейших клиентов Сбера составляет 4%, тогда как в начале 2022 года этот показатель находился на отметке в 40%, рассказал Попов. Он добавил, что банку «нецелесообразно держать пассивы в валютах недружественных стран».

«Закрытие корреспондентских счетов иностранными банками заставляет нас принимать решения, связанные с обслуживанием клиентов в валютах недружественных стран», — пояснил Анатолий Попов.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о неизбежности дедолларизации российской экономики. Его слова прозвучали в контексте обсуждения мер по созданию условий для перестройки российской экономики, в том числе на фоне санкций, сообщали РБК. «Наш приоритет — это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости. Здесь как раз у нас, знаю, это обычное дело, и споры, чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать подушку безопасности, как ее создавать в новых условиях и что такое подушка безопасности в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации», — сказал Путин.