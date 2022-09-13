Москва, 13 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Кремле пока не намерены объявлять мобилизацию в связи с военной спецоперацией по защите Донбасса. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

«В настоящий момент речи о полной мобилизации граждан не идёт», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Андрей Климов не видит признаков необходимости проведения военной мобилизации в России на фоне СВО.

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