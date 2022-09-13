Варшава, 13 сентября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Напряжённость на границе Азербайджана и Армении должна быть немедленно снижена. Об этом говорится в заявлении Польши, председательствующей в настоящее время в ОБСЕ.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В Варшаве подчеркнули, что нельзя упустить успехи, достигнутые дипломатическим путём. Польское председательство в ОБСЕ по-прежнему готово помочь в достижении устойчивого решения по конфликту в Закавказье.

«Эскалацию военных действий на границе Армении и Азербайджана необходимо немедленно прекратить», — подчёркивается в заявлении на странице председательства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились прекратить огонь на границе с 9:00 мск 13 сентября.

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