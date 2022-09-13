Кировск, Ленинградская область, , 13:20 — REGNUM Судовладелец баржи, буксирующий максимально высотный габарит по реке Неве, попросил перенести разводку Ладожского моста в Ленинградской области на один день, предупредил 13 сентября начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост в Ленобласти Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Напомним, разводка Ладожского моста расположенного на 40 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» Кировского района Ленобласти была запланирована на 13 сентября. По Неве должна была пройти вниз по реке баржа с буксирным составом с максимальным высотным габаритом — 19,9 м.

«В связи с тем, что баржа — буксирный состав «Рейдовый-210», «ПСКР», «Шлюзовой-48» не успевает подойти ко времени ранее запланированной разводки Ладожского моста, она будет перенесена на 14 сентября в период с 10:00 до 10:45 мск», — пояснил Пузыревский.

Отметим, что в связи с разводкой моста через реку Нева в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по федеральной трассе «Кола».

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