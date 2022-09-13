Ульяновск, , 13:15 — REGNUM В Ульяновской области проанализируют необходимость введения прямого авиасообщения между Ульяновском и Минском. Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин уверен, что «есть потребность» в таком рейсе, в том числе с учётом планируемого туристического пассажиропотока. Губернатор Алексей Русских поручил провести соответствующий экономический анализ и высказал мнение, что можно запустить два рейса в неделю, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Вопрос о запуске авиасообщения Ульяновск — Минск был поднят 13 сентября на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области. Глава регионального центра Дмитрий Вавилин по итогам рабочей поездки в Белоруссию выделил «сдерживающий фактор» в более активном развитии двусторонних отношений.

«У нас нет прямого сообщения с Белоруссией. […] Сегодня потребность в таком авиасообщении мы услышали и от коллег из Минска, тем более в свете развития межкооперационных связей для бизнеса очень важно сокращение пути. С учётом того пассажиропотока, который сформируем в ходе туристической деятельности, остро встал вопрос по открытию прямого авиасообщения», — пояснил глава Ульяновска.

Дмитрий Вавилин также добавил, что белорусская сторона готова подключиться к решению вопроса.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил профильным ведомства проработать данное предложение, в том числе просчитать, «насколько это экономически выгодно авиакомпаниям и запросить информацию, какая нужна на первом этапе поддержка региона».

«Безусловно, Белоруссия, Минск обладают очень большим туристическим потенциалом. И в сфере внешнеполитической ситуации нам, конечно, надо как можно больше с ними налаживать контактов. В этой связи два рейса в неделю, я считаю, нужно проработать», — полагает губернатор.

Русских также отметил, что нужно обсудить с белорусскими коллегами вопросы финансовой поддержки и с их стороны. Глава региона полагает, что при должной работе впоследствии «можно выйти на самоокупаемость».