Москва, , 13:14 — REGNUM Деление граждан России на «полезных» и «неполезных» со стороны европейских стран при выдаче виз является неприкрытым вмешательством во внутренние дела РФ, заявила 13 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для «утечки мозгов», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что документы на получение виз от туристов из России на данный момент не принимает ряд стран Евросоюза: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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