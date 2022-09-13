Москва, 13 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Деление граждан России на «полезных» и «неполезных» со стороны европейских стран при выдаче виз является неприкрытым вмешательством во внутренние дела РФ, заявила 13 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для «утечки мозгов», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что документы на получение виз от туристов из России на данный момент не принимает ряд стран Евросоюза: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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