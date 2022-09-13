Чита, 13 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Забайкальского края 13 сентября известили о многочисленных нарушениях законодательства о готовности школ к новому учебному году. Как сообщает телеграм-канал надзорного ведомства, недочёты выявили в 119 школах края (21,4% от общего числа), для устранения которых принято более 120 актов прокурорского реагирования.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Установлено, что на 1 сентября 2022 г. не предъявлялись к приемке по причине проведения капитального ремонта, а также устранений последствий чрезвычайных ситуаций 19 образовательных организаций, в том числе, 17 школ и 2 детских сада.

Не были завершены работы в 16 школах Агинского, Дульдургинского, Борзинского, Читинского, Чернышевского, Нерчинского, Улетовского, Ононского, Оловяннинского, Шелопугинского, Шилкинского районов, г. Читы. Кроме того, не завершен ремонт школы с. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района, кровля которой была повреждена 22 июля 2022 г. в результате штормового ветра.

До завершения ремонтных работ образовательный процесс в данных школах организован в приспособленных зданиях и помещениях, которые межведомственными комиссиями признаны пригодными для осуществления временного образовательного процесса, либо в иных образовательных организациях (с подвозом), а также в дистанционном формате.

Согласно заключенным муниципальным контрактам, сроки окончания работ по ним варьируются от 15 сентября до 1 ноября 2022 г., прокуроры на местах контролируют соблюдение данных сроков.

Прокуроры уделяли также внимание вопросам обеспечения безопасных условий обучения, воспитания, содержания школ в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. В школах 11 районов выявлены нарушения противопожарного законодательства.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены прокурорами Каларского, Кыринского, Ононского, Приаргунского и Читинского районов в 15 образовательных организациях.

Прокурорами Александрово-Заводского, Кыринского, Нерчинского, Оловяннинского, Ононского, Сретенского, Улетовского, Шелопугинского районов, Краснокаменским межрайонным прокурором внесены 10 представлений и направлены 4 иска в целях устранения нарушений законодательства при организации школьных перевозок, в том числе при эксплуатации и содержании школьных маршрутов и автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2021/2022 учебного года в образовательных учреждениях Забайкалья обучалось более 147 тыс. учеников, а осваивать знания им помогали 10,1 тыс. учителей.

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