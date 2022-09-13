Усмань, Липецкая область, , 13:14 — REGNUM Уголовное дело по статье о повреждении памятников и объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, возбуждено в Липецкой области. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

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Как предварительно установлено, 10 сентября неизвестные залили чёрной краской бюсты двух участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза — Михаила Константинова и Бориса Котова, расположенные на Аллее героев в городе Усмань.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к повреждению объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — уточнили в СК.

В следственных органах добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.