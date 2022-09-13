Усмань, Липецкая область, 13 сентября 2022, 13:14 — REGNUM Уголовное дело по статье о повреждении памятников и объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, возбуждено в Липецкой области. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.

Следственный комитет России
Следственный комитет России
Sledcom.ru

Как предварительно установлено, 10 сентября неизвестные залили чёрной краской бюсты двух участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза — Михаила Константинова и Бориса Котова, расположенные на Аллее героев в городе Усмань.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к повреждению объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества», — уточнили в СК.

В следственных органах добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.