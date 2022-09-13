Москва, 13 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал парламентариев защищать от хамства военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«Правильно… А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно!» — заявил Володин, открывая осеннюю сессию Госдумы.

Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты, убежден спикер Госдумы.

«Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать», — заявил Володин.

Он призвал исходить из того, что каждый депутат представляет избирательный округ, из округов складываются регионы, из регионов страна.

«Поэтому в наших силах сделать все, чтобы подобное было невозможным, и чтобы никто не допускал проявления такого отношения», — подчеркнул спикер Госдумы.