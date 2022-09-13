Якутск, , 13:13 — REGNUM Анастасия Степанова продолжает нести людям беспощадную правду На этот раз в центре внимания — Якутия. Там «компания «Алмар — алмазы Арктики» (имеет статус резидента Арктической зоны РФ), акционером которой является Людмила Николаева — жена главы Якутии Айсена Николаева, получила многомиллионный кредит от «Алмазэргиэнбанк». Контролирующим акционером последнего является РФ в лице минимущества Якутии. «А нет ли здесь конфликта интересов?» — спрашивает Степанова в специальном материале для ИА REGNUM.

Алмаз Иван Шилов © ИА REGNUM

О том, что у Людмилы Николаевой хватает бизнесов, мы писали ранее. Теперь об «Алмаре». «На первое полугодие 2022 года главными акционерами «Алмара» являлись Людмила Николаева, которая числилась членом совета директоров, — 32,37%, Павел Андреев — 16,19%, Сергей Граханов — 12,14%». В основе же истории «Алмара» базируется история АГК, которая в 2016 году получила две лицензии на пользование недрами в Булунском и Оленекском улусах Якутии.

Портфель «Алмара» включает аж 9,5 млн карат прогнозных ресурсов алмазов на лицензионных участках для открытого способа отработки. В 2024 году компания запланировала начало промышленной добычи и старт продаж с выходом на операционную рентабельность по итогам года.

И вот Алмару даёт серьёзнейший кредит «Алмазэргиэнбанк». Айсен и Людмила Николаева ранее занимали в этом банке руководящие должности. Аж на 92,5% «Алмазэргиэнбанк» на сентябрь 2021 принадлежит Российской Федерации. А вот функции акционера там выполняет министерство имущественных и земельных отношений республики. Кто назначает главу этого министерства? Всё верно — глава Якутии Айсен Николаев на сегодня.

Ну а далее финальное слово за Анастасией Степановой: «На странице раскрытия информации компании «Алмар» в конце августа 2022 года появились сведения о совершении эмитентом существенной сделки, а именно заключении кредитного договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № 220 000 120 от 23 августа 2022 года на сумму 120,5 млн рублей на срок до 30 декабря 2022 года. Стоимость активов заёмщика, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, на 30 июня 2022 года составляла 191,336 млн рублей.

Кредит компании, акционером которой является супруга главы Якутии, выдал АКБ «Алмазэргиэнбанк», подконтрольный республике. Прелюбопытнейшая ситуация, не находите?»