Омск, , 13:13 — REGNUM В Омской области в августе отмечено незначительное (-0,2%) снижение цен на непродовольственные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Омскстата.

Школьница, рюкзак Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Этому способствовали подешевевшие сразу на 17,8% ювелирные изделия, парфюмерно-косметические товары — на 1,3-15,5%, электротовары и бытовые приборы — на 0,2-12,4% и так далее.

Стройматериалы снизились в цене на 0,3-6,7%, большинство наблюдаемых медикаментов — на 0,1-5,8%.

«Вместе с тем отмечено повышение цен на товары для школьников: школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 0,3-4,5%), отдельные виды одежды и обуви (на 0,6-4,0%), школьные ранцы и рюкзаки (на 3,0%)», — добавили в службе статистики.