Москва, , 13:13 — REGNUM За время проведения специальной военной операции на территории б. УССР киевские боевики потеряли почти 450 единиц авиационной техники. Об этом 13 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолёта, 154 вертолёта, 1944 беспилотных летательных аппарата», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили 374 зенитных ракетных комплекса, 4900 танков и других боевых бронированных машин киевского режима, 834 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3385 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5506 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 12 сентября, авиацией ВКС России в районе населённого пункта Очаков Николаевской области был уничтожен вертолёт Ми-8 киевских боевиков.

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