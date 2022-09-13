Ярославль, , 13:18 — REGNUM В Ростове Ярославской области не хватает терапевтов. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению заявила депутат Ольга Секачева.

Медицина Torange.biz

Народная избранница рассказала о том, что записать к терапевту крайне сложно. Из-за этого страдают те, кому необходимо получить направление на обследование.

«Мало того, что там к терапевту не попадёшь, но дальше, ты попал к терапевту — начинается обследование. Анализы сдать невозможно, обследование пройти невозможно. Вот если взять, к примеру, Борисоглеб, ну да, узи можно сделать, ФГДС можно сделать, анализы можно сделать. Дальше человеку надо в область ехать, но сделать там обследование сердца, сосудов — только платно. Вот здесь мы людей и теряем», — заявила Секачева.

По мнению депутата, из-за этого сейчас в частных медучреждениях также выстраиваются очереди.

В ответ директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский сообщил, что, что запись на анализы есть и в районах, а не только в столице региона, а попасть на них более чем реально. Однако, он также согласился и с тем, что кадров действительно не хватает.

«Я думаю, что проблема по Ростову скорее всего, могу ошибаться, но мне думается всё-таки наверное также, надо будет посмотреть вопросы организации. Даже несмотря на то, что есть некомплект. Но мы, почему я сказал про студентов-ординаторов, которых будем привлекать. То есть они, на самом деле, 4 месяца в году могут работать. Поэтому в эти районы мы будем очень активно использовать студентов-ординаторов», — пояснил Луганский.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что проблемы с кадрами существуют и в других медучреждениях — например, в третьей поликлинике КБ-2 Ярославля.