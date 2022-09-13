В Ростове Ярославской области не хватает терапевтов
Ярославль, 13 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области не хватает терапевтов. Об этом на заседании комитета Ярославской областной Думы по здравоохранению заявила депутат Ольга Секачева.
Народная избранница рассказала о том, что записать к терапевту крайне сложно. Из-за этого страдают те, кому необходимо получить направление на обследование.
По мнению депутата, из-за этого сейчас в частных медучреждениях также выстраиваются очереди.
В ответ директор регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский сообщил, что, что запись на анализы есть и в районах, а не только в столице региона, а попасть на них более чем реально. Однако, он также согласился и с тем, что кадров действительно не хватает.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что проблемы с кадрами существуют и в других медучреждениях — например, в третьей поликлинике КБ-2 Ярославля.